Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

08.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:08
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

21. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

32. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı.

37. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Afobe'nin kafa ile indirdiği topa bekletmeden vuran Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan x, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Lewis Baker x, Bakasetas x, Ekuban x, Nwakaeme x, Afobe x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Flavıo, Atakan Gündüz, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xx, Berkan xx, Ceyhun Gülselam xx, Kadzior xx, Mustafa Pektemek x

Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Gamarra, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, Siopsi, Umut Güneş, Tayfur, Luz Pereira, El Mami Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan - TRABZON

Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Murat Balcı Demet Özdemir Rasim Öztekin
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:15:44. #1.16#
title