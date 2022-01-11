Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
|Takım Harcama
|%25 Sapma
|Takımlar
|Limiti TL
|Dahil Tutar TL
|1.Beşiktaş
|441.838.946
|552.298.683
|2.Galatasaray
|529.655.675
|662.069.594
|3.Fenerbahçe
|534.220.142
|667.775.177
|4.Trabzonspor
|309.648.760
|387.060.950
|5.Demir Grup Sivasspor
|147.639.765
|184.549.707
|6.Atakaş Hatayspor
|190.837.741
|238.547.176
|7.Aytemiz Alanyaspor
|157.804.279
|197.255.348
|8.Fatih Karagümrük
|126.714.188
|158.392.736
|9.Gaziantep FK
|189.880.341
|237.350.426
|10.Göztepe
|110.545.038
|138.181.297
|11.Konyaspor
|98.400.245
|123.000.306
|12.Medipol Başakşehir
|180.561.241
|225.701.551
|13.Çaykur Rizespor
|244.183.405
|305.229.257
|14.Kasımpaşa
|110.713.696
|138.392.119
|15. Yeni Malatyaspor
|94.127.963
|117.659.953
|16.Antalyaspor
|109.813.999
|137.267.499
|17.Kayserispor
|98.892.991
|123.616.239
|18.Adana Demirspor
|176.510.844
|220.638.555
|19.Giresunspor
|116.218.789
|145.273.486
|20.Altay
|116.354.093
|145.442.616
Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri