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Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2021-2022 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Takım Harcama

%25 Sapma

Takımlar

Limiti TL

Dahil Tutar TL

1.Beşiktaş

441.838.946

552.298.683

2.Galatasaray

529.655.675

662.069.594

3.Fenerbahçe

534.220.142

667.775.177

4.Trabzonspor

309.648.760

387.060.950

5.Demir Grup Sivasspor

147.639.765

184.549.707

6.Atakaş Hatayspor

190.837.741

238.547.176

7.Aytemiz Alanyaspor

157.804.279

197.255.348

8.Fatih Karagümrük

126.714.188

158.392.736

9.Gaziantep FK

189.880.341

237.350.426

10.Göztepe

110.545.038

138.181.297

11.Konyaspor

98.400.245

123.000.306

12.Medipol Başakşehir

180.561.241

225.701.551

13.Çaykur Rizespor

244.183.405

305.229.257

14.Kasımpaşa

110.713.696

138.392.119

15. Yeni Malatyaspor

94.127.963

117.659.953

16.Antalyaspor

109.813.999

137.267.499

17.Kayserispor

98.892.991

123.616.239

18.Adana Demirspor

176.510.844

220.638.555

19.Giresunspor

116.218.789

145.273.486

20.Altay

116.354.093

145.442.616

Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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