Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu
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Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu

Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

Takımlar

Harcama Limiti

%25 Sapma Dahil Tutar

1.BEŞİKTAŞ

309.158.217

386.447.771

2.GALATASARAY

437.480.550

546.850.687

3.FENERBAHÇE

397.640.264

497.050.330

4.TRABZONSPOR

219.655.520

274.569.400

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR

131.122.375

163.902.969

6.ATAKAŞ HATAYSPOR

146.975.555

183.719.443

7.AYTEMİZ ALANYASPOR

116.625.336

145.781.670

8.FATİH KARAGÜMRÜK

106.123.422

132.654.278

9.GAZİANTEP

139.605.238

174.506.547

10.GÖZTEPE

110.545.038

138.181.297

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

92.003.321

115.004.151

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

156.356.325

195.445.406

13.ÇAYKUR RİZESPOR

186.906.816

233.633.520

14.KASIMPAŞA

90.113.696

112.642.119

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR

92.272.842

115.341.052

16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

90.995.854

113.744.817

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

81.102.954

101.378.693

18.ADANA DEMİRSPOR

116.218.789

145.273.486

19.GTZ GİRESUNSPOR

116.218.789

145.273.486

20.ALTAY

116.218.789

145.273.486

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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