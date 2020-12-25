Süper Lig: Sivasspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk ediyor.
Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Candeias, ceza sahası içerisinde Sio'dan kazandığı topu kaleye göndermek istedi. Samassa topa hakim oldu.
14. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içerisindeki Ömürcan topla buluştu. Ömürcan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
22. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde direkten seken topa Erdoğan voleyi vurdu. Kayode'nin dokunduğu top kalecide kaldı.
36. dakikada Hakan altı pas çizgisi üzerinden topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Nordfeldt şık bir kurtarışla golü önledi.
45. dakikada Claudemir'in sağ kanattan verdiği pası değerlendiren Gradel sol köşede topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Bilal Gölen xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Sivasspor: Samassa xx, Appihdangoye xx, Robin Yalçın xx, Goiano xx, Uğur xx, Claudemir xx, Erdoğan xx, Hakan xx,Fajr xx, Gradel xxx, Kayode xx
Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Yatabare, Yasin, Garcia, Ninga, Ziya, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Arda xx, Polomat xx, Ömürcanxx, Halil xx, Murat xx, Berat xx, Sefa xx, Candeias xx, Stancu xx, Sio xx
Yedekler: Übeyd, Furman, Batuhan, Rahmetullah, Kadir, Ayite, Abdullah, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Gradel (dk. 45) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Appindangoye (Sivasspor) Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği) - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı