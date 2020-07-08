'
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)
08.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:51

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Yeni Malatyaspor'un hızlı atağında ceza sahası dışında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Robin Yalçın'ın vuruşu direkten döndü.

20. dakikada Cheabeke'nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Robin Yalçın'ın şutu kaleci Samassa'da kaldı.

33. dakikada Sivasspor'da Yatabare'nin ceza sahası içerisinden vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Pozisyonun devamında topla alan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitse de maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Bulut'un şutu auta çıktı.

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Yatabare'nin kafası direğe çarparak auta çıktı.

67. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan Töre'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışarısında topu alan Acquah, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın serbest vuruşunda ceza alanında Yatabare'nin kafa vuruşu direkten döndü.

88. dakikada Sivasspor'da savunmadan seken topu önünde bulan Yasin Öztekin'in şutu kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

Stat: Sivas 4 Eylül*?

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi x (dk. 75 Peter Skuletic x), Aaron xx, Coffie xx (Armin Derlek dk. 83 ?), Hakan Yandaş xx, Yatabare xx (Yasin Öztekin dk. 83 ?), Erdoğan x (Fernandao dk. 60 x), Fatih Aksoy x (Kone dk. 45 x), Emre Kılınç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx

Yedekler: Muammer, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Peter Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx (Foffan dk. 89 ?), Gökhan Töre xx (Yiğithan Güveli dk. 77 x), Murat Yıldırım xx (Kjartansson dk. 89 ?), Umut Bulut xx, Hadebe xx, Acquah xxx, Donald x (Remi Walter dk. 62 x), Cheabeke xx, Arturo Mina xx, Karim Hafez xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Youssouf Ndayishimiye

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Acquah (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe, Farnolle (Yeni Malatyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi Güncel
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar Dünya
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Spor
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Bülent Uygun Malcolm Thomas Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Anne Çocuk Temmuz
Şu an buradasınız: Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 20:51:37. #1.14#
title