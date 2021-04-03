Süper Lig: Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
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Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı