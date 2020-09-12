Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
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Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti.

Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
12.09.2020 19:06 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:25

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar 3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gamarra'nın vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un köşe atışında seken top ceza sahası dışında Gradel'de kaldı. Gradel'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson, kaleci Samassa'nın üzerinden topu aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu savunmadan geri döndü.

69. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.

80. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutu kaleci Marafona'dan döndü.

90. dakikada Davidson'un köşe atışında ceza sahası içinde Caulker kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xxx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi x (Ziya Erdal dk. 76 x), Gradel xx, Robin Yalçın x (Claudemir dk. 46 xx), Yatabare xx, Jorge Felix (Ninga dk. 46 x), Samba Camara xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Hakan Arslan xx, Marcelo xx (Yasin Öztekin dk. 65 xx), Caner Osmanpaşa x (Kone dk. 76 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Coffie, Kerem Atakan Kesgin, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih Aksoy xx (Ceyhun Gülselam dk. 73 x), Efecan Karaca xx (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Salih Uçan xx (Berkan İsmail Kutlu dk. 87 ?), Gamarra xx (Mustafa Pektemek dk. 83 ?), Bakasetas xx (Siopis dk. 83 ?), François xx, Fuertes xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Davidson xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Babacar Khouma, Efekan Bekiroğlu, Onur Bulut

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Dadvidson (dk. 21), Caulker (dk. 90) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: François, Davidson (Alanyaspor), Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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