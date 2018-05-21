Süper Lig Sevinci

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i penaltılarda yenerek Süper Lig'e yükselen ve son 3 sezonda üst üste lig atlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi, Erzurum'a döndü.

Erzurum Havalimanı'ndaki perona yanaşan kafileyi taşıyan uçağa, itfaiye ekipleri tarafından hortumlarla su sıkıldı.

Ellerinde kupayla havalimanına gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp başkanı Mevlüt Doğan, teknik direktör Mehmet Altıparmak, yönetici ve futbolcuları, kalabalık taraftar grubu karşıladı.

Takım otobüsüyle havalimanından ayrılan kafile, mavi beyazlı bayraklarla süslenen çok sayıda aracın oluşturduğu konvoy eşliğinde kent merkezindeki Polis Evi önünde kutlama için hazırlanan alana geldi.

Ellerinde şampiyonluk kupası ile platforma çıkan futbolcular ve yönetim, taraftarı selamladı. Futbolcular yoğun ilgiyle karşılanırken, play-off final maçında 4 penaltı kurtaran kaleci Hakan Canbazoğlu taraftarlardan ayrı ilgi gördü.

Kutlama programına katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, herkesin tek yumruk olarak takımın Süper Lig'e çıkmasına vesile olduğunu belirterek, "Hepinizi kutluyorum. İnşallah bu ligde de büyük başarılara imza atacağınıza inanıyor, hepinizi yürekten selamlıyorum." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise şampiyonluğun hayırlı olmasını diledi.

Göreve başlarken Erzurum caddelerine "Erzurum'un ruhunda şampiyonluklar var" sloganı yazdıklarını hatırlatan Sekmen, "Bu yazıyı ve sloganı bütün Erzurum'a yazdırdım. İnanıyorum ki sizlerle birlikte biz bu şehri çok iyi noktalara taşıyabiliriz. Sporda, sanatta, kültürel faaliyetlerde, turizmde, sanayide, altyapıda, şehircilikte el ele verirsek Erzurum beklediği, özlediği yarınlara mutlaka ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Sekmen, üst üste 3 sene kulübün şampiyon olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dadaşlar, şuna inanın ki Allah'ın izniyle sizlerle çok farklı noktalara ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2014'te benim adaylığımda 'Erzurum'a 3. Ligde top oynamak yakışmıyor. Bunu daha üst gruplara, liglere taşımalısın' dedi. Önce kulübün borçlarını kapattık. Arkasından kulübümüzün arkasında dimdik durarak, onlara her türlü desteği vererek onları bugüne taşıdık. Burada durmak yok. İnşallah bu başarılarımız devam edecek."

Kulüp başkanı Mevlüt Doğan, mutluluklarını tarif etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

İnanıp çalışarak başardıklarını anlatan Doğan, "Süper Lig özlemimizi bugün nihayet sonlandırdık. Bu gurur sizin, bu sevinç sizin, doyasıya yaşayın. Biz göreve geldiğimizde takımımızı hak ettiği en üst noktaya taşıyacağımıza söz vermiştik ve bu uğurda çalıştık. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan siz Erzurumlulara sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kurtardığım penaltıları Erzurumspor'u seven herkese armağan ediyorum"

Kaleci Hakan Canbazoğlu ise Erzurum'un Süper Lig ve üst sıraları hak ettiğini söyledi.

Üst sıralarda Erzurumspor'u görmek istediğine dikkati çeken Hakan, "Şu an hiçbir şeyin farkında değilim, yeni yeni yaşıyorum." dedi.

Bir gazetecenin "Penaltılarda çok hareketlendin, bu senin için özel bir taktik miydi?" sorusuna Hakan, "Evet bu bir taktikti, o da çok şükür tuttu ve penaltıları kurtardım. Dünkü maçta son anda kararımı değiştirdim, değiştirmeseydim, Allah'ın izniyle hepsini kurtarırdım. Kurtardığım penaltıları Erzurumspor'u seven ve iyi yerlerde olmasını isteyen herkese armağan ediyorum." yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından aniden bastıran sağanak sebebiyle kalabalık taraftar grubu dağılırken, planlanan kutlama programı tam olarak yapılamadı.

Yoğun katılımın olduğu ve havai fişek gösterisinin yapıldığı programda, cep telefonlarının ışıklarını yakan taraftar grubu güzel görüntüler oluşturdu.