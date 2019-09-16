Süper Lig puan durumu - Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve maç özetleri

16.09.2019 08:41

Süper Lig 4. haftası, bu akşam oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile tamamlanacak. Bu hafta Süper Lig'de yine süpriz sonuçlar alındı. Haftanın ilk maçında Cuma günü Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırladı. Yeni transfer Falcao, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golünü attı. Bu golle Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, son 15 sezonun en kötü lig başlangıcını yapmış durumda. Ligin yeni takımlarında Gazişehir Gaziantep'e konuk olan siyah beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonrasında 4 puanla 13. sıraya geriledi.

Trabzonspor, Süper Lig yeni sezonunda beraberliklere bir yenisini ekledi. Dün, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan bordo mavililer sahadan 2-2 berabere ayrıldılar. Toplamda 1 galibiyet 3 beraberliği olan Trabzonspor, 6 puanla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynanan maçların özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE

Bu akşam oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile 4. hafta tamamlanacak. Ligde 9 puana sahip olan Alanyaspor, zorlu rakibi Fenerbahçe karşısında liderlik mücadelesi verecek. Sarı lacivertli takım ise deplasmada alacağı üç puanla zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

13 Eylül 2019 Cuma

Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa

14 Eylül 2019 Cumartesi

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor

Antalyaspor 2 - 2 İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep FK 3 - 2 Beşiktaş

15 Eylül 2019 Pazar

Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

MKE Ankaragücü 0 - 4 BTC Türk Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği

Yukatel Denizlispor 0 - 1 Konyaspor

16 Eylül 2019 Pazartesi

20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe