Süper Lig puan durumu - Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve maç özetleri
Süper Lig 4. haftası karşılaşmaları, bir maç dışında tamamlandı. Süper Lig'de lider Alanyaspor, 3. sıradaki Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenerek puanını yediye yükseltti. Beşiktaş şok bir yenilgi alırken Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile berabere kaldı. İşte Süper Lig puan durumu, maç sonuçları
Süper Lig 4. haftası, bu akşam oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile tamamlanacak. Bu hafta Süper Lig'de yine süpriz sonuçlar alındı. Haftanın ilk maçında Cuma günü Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırladı. Yeni transfer Falcao, sarı kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golünü attı. Bu golle Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, son 15 sezonun en kötü lig başlangıcını yapmış durumda. Ligin yeni takımlarında Gazişehir Gaziantep'e konuk olan siyah beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonrasında 4 puanla 13. sıraya geriledi.
Trabzonspor, Süper Lig yeni sezonunda beraberliklere bir yenisini ekledi. Dün, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan bordo mavililer sahadan 2-2 berabere ayrıldılar. Toplamda 1 galibiyet 3 beraberliği olan Trabzonspor, 6 puanla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig'de oynanan maçların özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Bu akşam oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile 4. hafta tamamlanacak. Ligde 9 puana sahip olan Alanyaspor, zorlu rakibi Fenerbahçe karşısında liderlik mücadelesi verecek. Sarı lacivertli takım ise deplasmada alacağı üç puanla zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İşte Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve Süper Lig puan durumu
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
13 Eylül 2019 Cuma
Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa
14 Eylül 2019 Cumartesi
Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
Antalyaspor 2 - 2 İstikbal Mobilya Kayserispor
Gazişehir Gaziantep FK 3 - 2 Beşiktaş
15 Eylül 2019 Pazar
Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe
MKE Ankaragücü 0 - 4 BTC Türk Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği
Yukatel Denizlispor 0 - 1 Konyaspor
16 Eylül 2019 Pazartesi
20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe