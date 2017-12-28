Süper Lig puan durumu! - İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu! Süper Lig puan durumu tablosu, 17. haftanın oynanan maçları ile değişti. Galatasaray'daki 4. Fatih Terim dönemi galibiyetle başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan durumunda sürprizler oldu. İşte Süper Lig 17. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

17. hafta Süper Lig'de bomba sürprizler yaşandı. Ezeli rakipler kıyasıya mücadele etti. Puan kayıpların yaşandığı hafta da Galatasaray kendini kurtardı. İşte Süper Lig puan durumu tablosu...

Galatasaray'daki 4. Fatih Terim dönemi galibiyetle başladı. İlk yarının son maçında Göztepe'yi konuk eden Cim Bom, Aslantepe'den 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve devreyi 2. sırada kapattı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Diğer yandan Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig puan durumu, dün oynanan Bursaspor - Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş ve Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından ve bugün oynanan Kayserispor - Yeni Malatyaspor, Karabükspor - Trabzonspor, Kasımpaşa - Başakşehir ve Galatasaray - Göztepe maçları ile puan durumunda görünüm değişti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

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