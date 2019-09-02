Süper lig puan durumu - 3. hafta maç sonuçları (Lig TV maç özetleri)

02.09.2019 07:54

Spor Toto Süper Lig 3. haftası dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Milli takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları nedeniyle liglere iki hafta ara verilecek. Haftanın en önemli karşılaşması Fenerbahçe - Trabzonspor maçı idi. Kadıköy'de oynanan maç, karşılıklı atılan birer golle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla 3'te üç yapan Alanyaspor, lider koltuğuna oturdu.

Süper Lig Cemil Usta sezonu 3. haftası Kasımpaşa - Ankaragücü, Kayserispor - Galatasaray maçı ile başladı. Galatasaray, 4 kırmızı kartın çıktığı maçta uzatma dakikalarında attığı golle galip geldi ve 3. hafta galibiyetle tanıştı.

Cumartesi günü oynanan maçlarda Beşiktaş, Rizespor ile seyircisi önünde 1-1 berabere kaldı. Başakşehir ise Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 galip gelerek ligdeki ile 3 puanını almış oldu. Pazar günü Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Alanyaspor, üçte üç yaparak 9 puana ulaştı. Böylece liderlik koltuğuna oturdu.

3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kasımpaşa 0-1 Ankaragücü

Kayserispor 2-3 Galatasaray

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

Beşiktaş 1-1 Rizespor

Göztepe 0-0 Denizlispor

Gençlerbirliği 1-2 İstanbul Başakşehir

Sivasspor 1-1 Gaziantep FK

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

LİG TV MAÇ ÖZETLERİ

LİGLERE MİLLİ MAÇ ARASI

A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova karşılaşacak.

4. HAFTA PROGRAMI

4. haftanın maç saatleri tam olarak belli değil. Milli maç nedeniyle ara verilecek ligde yeni hafta maçları 15 Eylül'de oynanmaya başlayacak.

Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)