Süper Lig puan durumu (21 Aralık)

Süper Lig puan durumu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında oldukça değişti. Süper Lig'de lider olan Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybedince liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Öte yandan orta sıralarda da yükselme mücadelesi sürdü. İşte Süper Lig puan durumu ve bu haftanın fikstürü...

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SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI



22.12.2017 | Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

23.12.2017 | Bursaspor - Gençlerbirliği

23.12.2017 | Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

23.12.2017 | Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

24.12.2017 | Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor

24.12.2017 | Kardemir Karabükspor - Trabzonspor

24.12.2017 | Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

24.12.2017 | Galatasaray - Göztepe

25.12.2017 | Osmanlıspor FK - Teleset Mobilya Akhisarspor