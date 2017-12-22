Süper Lig puan durumu (21 Aralık)
Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları milyonlarca futboslever tarafından araştırılıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalar...
Süper Lig puan durumu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında oldukça değişti. Süper Lig'de lider olan Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybedince liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Öte yandan orta sıralarda da yükselme mücadelesi sürdü. İşte Süper Lig puan durumu ve bu haftanın fikstürü...
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI
22.12.2017 | Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
23.12.2017 | Bursaspor - Gençlerbirliği
23.12.2017 | Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
23.12.2017 | Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
24.12.2017 | Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017 | Kardemir Karabükspor - Trabzonspor
24.12.2017 | Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
24.12.2017 | Galatasaray - Göztepe
25.12.2017 | Osmanlıspor FK - Teleset Mobilya Akhisarspor