Süper Lig puan durumu: 2. hafta maç sonuçları (Lig TV maç özetleri izle)
Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği maçı ile sona erecek. Haftanın maçlarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kazanırken Galatasaray berabere kaldı. Alınan sonuçlar ile 2. haftada 6 puanla 4 takım ilk sıraları aldılar. Süper Lig puan durumu, toplu maç sonuçları ve maç özetleri haberimizde.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu 2. haftası, bu akşam oynanacak Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği ile tamamlanacak. Saat 20.00'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Haftanın karşılaşmaları, Cuma akşamı Beşiktaş - Göztepe maçı ile başladı. Maç, siyah beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş, haftalar sonrasında çıktığı Vodafone Park'ta seyirci desteği ile üç puanı kaptı.
Süper Lig'de haftanın maçında Başakşehir ile Fenerbahçe Cumartesi akşamı karşı karşıya geldi. İlk haftayı 5-0 galibiyetle kapatan sarı lacivertlilerin Başakşehir deplasmanında alacağı sonuç merak ediliyordu. Ev sahibi takımın 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, Dirar ve Muriç'in golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi.
Geçen hafta Galatasaray'ı 2-0 yenerek herkesi şaşırtan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, konuk olduğu Antalyaspor karşısında da galip gelmeyi başardı. 2-0 kazanan Denizlispor, 6 puanlı dört takım arasına girmeyi başardı. Diğer altı puanlı takımlardan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerken Çaykur Rizespor'da Sivasspor'u puansız gönderdi. Süper Lig maç özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Süper Lig'de 2. hafta oynanan maç sonuçları şöyle;
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş 3-0 Göztepe
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü 1-1 İstikbal Mobilya Kayserispor
21.45 Alanyaspor 4-1 Kasımpaşa
21.45 Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor 2-1 Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor 0-2 Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray 1-1 Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan