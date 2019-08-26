Süper Lig puan durumu: 2. hafta maç sonuçları (Lig TV maç özetleri izle)

26.08.2019 08:10

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu 2. haftası, bu akşam oynanacak Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği ile tamamlanacak. Saat 20.00'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Haftanın karşılaşmaları, Cuma akşamı Beşiktaş - Göztepe maçı ile başladı. Maç, siyah beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Beşiktaş, haftalar sonrasında çıktığı Vodafone Park'ta seyirci desteği ile üç puanı kaptı.

Süper Lig'de haftanın maçında Başakşehir ile Fenerbahçe Cumartesi akşamı karşı karşıya geldi. İlk haftayı 5-0 galibiyetle kapatan sarı lacivertlilerin Başakşehir deplasmanında alacağı sonuç merak ediliyordu. Ev sahibi takımın 1-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, Dirar ve Muriç'in golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi.

Geçen hafta Galatasaray'ı 2-0 yenerek herkesi şaşırtan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, konuk olduğu Antalyaspor karşısında da galip gelmeyi başardı. 2-0 kazanan Denizlispor, 6 puanlı dört takım arasına girmeyi başardı. Diğer altı puanlı takımlardan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 yenerken Çaykur Rizespor'da Sivasspor'u puansız gönderdi. Süper Lig maç özetlerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SÜPER LİG MAÇ ÖZETLERİ İZLE

Süper Lig'de 2. hafta oynanan maç sonuçları şöyle;

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş 3-0 Göztepe

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü 1-1 İstikbal Mobilya Kayserispor

21.45 Alanyaspor 4-1 Kasımpaşa

21.45 Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor 2-1 Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor 0-2 Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray 1-1 Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan