Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) takvimine göre, Süper Lig ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Süper Lig'de kaç hafta kaldı? Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu (2024-2025) 38. haftadaki maçlarla beraber bitecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek, kaç hafta kaldı?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK 2025?

2025-26 Süper Lig ya da sponsorlu adıyla Trendyol Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 68. sezonudur. Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olan maçlar Mayıs 2026 tarihinde sona erecektir.

2025-2026 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihindeki maçlarla başlayacak.