Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi! TFF açıkladı...

2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla bitirmesinin ardından, birçok futbol severin en çok merak ettiği konu yeni sezonun başlangıç tarihi oldu. TFF'nin resmen açıkladığı 2021-2022 Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonun başlangıç tarihi...

2021-2022 Süper Lig ne zaman başlıyor? 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın şampiyon bitirmesinin ardından, birçok kişinin merak ettiği konu yeni sezonun başlangıç tarihi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) resmen açıkladığı 2021-2022 Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2021-2022 sezonun başlangıç tarihi...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021-2022 Profesyonel Futbol Liglerinin başlangıç tarihi belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon ilk maçları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in son karşılaşmaları 22 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezonun aksilik olmaması halinde 30 Nisan 2022'de sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NASIL BİTTİ?

Geçtiğimiz sezon şampiyonu Beşiktaş olurken Şampiyonlar Ligine direk katılma hakkı kazandı, 2. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakkı kazanırken 3. Fenerbahçe, Türkiye Kupasını Beşiktaş'ın kazanmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor bu sezon ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nda Türkiye'yi temsil edecek. Trabzonspor gibi ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor'da 2. Eleme Turu'ndan UEFA Konferans Ligi'ne dahil olacak. Bu sezon Süper Lig'e 4 takım veda ederken, son haftaları inanılmaz rekabete sahne oldu. Bu sonuçlarla küme düşen takımlar sırasıyla Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.