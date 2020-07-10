Süper Lig ne zaman başlayacak? Yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanacak?
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Süper Lig ne zaman başlayacak? Yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanacak?

Sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 Süper Lig'in başlangıç tarihi belli oldu. TFF'den gelen açıklama ile yabancı oyuncu kuralı da netleşti. Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanacak?
10.07.2020 08:58 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:01

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun başlangıç tarihi ile ilgili kararını verdi. Yapılan açıklama ile Süper Lig ne zaman başlayacak ve yabancı oyuncu kuralı nasıl uygulanacak gibi sorular da yanıtlarını buldu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

TFF YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır:

1-Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kulüpleri arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

2-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

3- 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

4- Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.

5-TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:

TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarının detayları ayrıca açıklanacaktır.

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