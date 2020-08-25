Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Sporseverler, futbol heyecanının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Süper Lig başlama tarihi ve Süper Lig yeni sezon fikstürü çekiliş tarihi!

Süper Lig corona virüsü salgını sebebiyle bir süre ertelenmiş ve seyircisiz olarak yeniden start almıştı. Sone eren ligin ardından Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek? 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak, merak edildi. TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK? 2020-2021 sezonu yaz transfer dönemi corona virüsü salgını sebebiyle geç start aldı. Transfer dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. SÜPER LİG'DE YENİ SEZON FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2020-2021 Süper Lig fikstürünün ne zaman çekileceği henüz kesinlik kazanmadı. TFF'nin resmi açıklamayı yakında yapması bekleniyor. LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma olarak belirledi. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi. Yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak. SÜPER LİG'DE 2020-21 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK? 11 Eylül 2020'de başlayacak olan Süper Lig'de 2020-21 sezonu, 16 Mayıs Pazar günü oynanancak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. .