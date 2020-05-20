Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Küme düşme kaldırıdı mı? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
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Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Küme düşme kaldırıdı mı? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Küme düşme kaldırıdı mı? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
20.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:39

Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, saat 14.00'te video konferans aracılığıyla toplantı yaptı. Toplantı sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaştıklarını söyleyen Nihat Özdemir, ligden düşme olmaması konusunda ve gelecek sezon ne zaman başlayacağı konusunda kulüplerin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

TFF Başkanı Özdemir, "Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bütün kulüplerle bu konuda hemfikiriz. 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu" dedi.

Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili kesin kararın ise 28 Mayıs'ta verileceğini söyledi

KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?

18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaştıklarını söyleyen Nihat Özdemir, ligden düşme olmaması konusunda ve gelecek sezon ne zaman başlayacağı konusunda kulüplerin başvuruda bulunduğunu dile getirdi. TFF Başkanı Özdemir, "Ligleri oynayarak sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bütün kulüplerle bu konuda hemfikiriz. 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu" dedi.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Nihat Özdemir daha öce yaptığı açıklamasında maçların şifreli yayınlanacağını açıklamıştı.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği- Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Küme düşme kaldırıdı mı? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
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