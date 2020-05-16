Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
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Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
16.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:12

Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir ligin başlama tarihi hakkında, "Bakanlarımızla bir toplantı yaptık ve herkesin görüşü Haziran'da başlamaktı. 'Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak' dedim ben. 'Alternatiflerime göre de Temmuz'da da başlarım ben bu lige' dedim. Ben neye bakacağım? Türkiye'de koronavirüs olayı nasıl gidiyor? Bence çok iyi gidiyor. Avrupa'da ve dünyada en iyi durumdaki ülkelerin başında Türkiye geliyor. Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki de seyircili oynayacağız." dedi.

MAÇLAR TEK ŞEHİRDE Mİ OYNANACAK?

Nihat Özdemir "Bizim tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olmak üzere başlayacak. Herkes kendi evinde başlayacak. Daha liglerin başlamasına neredeyse 1 ay var. Şu anda kesin net bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim, liglerin Antalya ya da İstanbul'da oynanması için bir planımız yok. Ana hedefimiz; yine stadyumda sağlık kontrolleri olması şartıyla seyircili oynanmasıdır. Bu ankete katılanların yüzde 89'u futbolu, sporu çok özlediklerine, bir an önce maçların başlaması gerektiğine inanmışlar. Futbol, insanlarımızın önemli bir meşguliyeti." ifadelerin kullandı.

KÜME DÜŞME KALDIRILACAK MI?

Nihat Özdemir açıklamasında küme düşe ile ilgili olarak "Kendileri basında sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Sanal medyaya dahi açıklamalar yapan birçok kulüp yetkilimiz mesajlar yolluyorlar. Hiçbir takım idarecisi, sporcusu, hocası kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Küme düşmek üzere olan takımlar diyorlar ki lig burada bitirilsin. Aynen basketboldaki gibi olsun istiyorlar. Ancak bunlar kimsenin gözünden kaçmıyor, bence komik duruma düşüyorlar." dedi.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Nihat Özdemir daha öce yaptığı açıklamasında maçların şifreli yayınlanacağını açıklamıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özdemir "TK'da 3 maçımız kaldı. Birer yarı final rövanş ve final maçımız var. Bunları da programın içine dahil edeceğiz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor." dedi.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
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