Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! - Haber
Spor, Güncel, Haber

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Resmi makamlardan gelen açıklamalarla Süper Lig'in muhtemel başlangıç tarih hakkında bilgiler veriliyor. Peki, Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! Süper Lig ne zaman başlayacak?

25.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:45
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

Dünya genelinde sosyal hayatı durma noktasına getiren koronavirüs ülkemizde de geni kapsamlı kısıtlamalara gidilmesine neden olmuştu.Bu kapsamda Süper Lig maçları da ertelenmişti. Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, liglerin yeniden başlama tarihi konusunda açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Nihat başkanımız bir öneride bulundu. Tüm bunlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kararlarıyla ortaya çıkacak. Nihat Bey'in düşüncesi, son gelişmeleri değerlendirelim, Haziran ortasında ligleri başlatalım. 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 gün de kupa ihtiyacımız var. Bir de final var. 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ortasında başlarsak, Temmuz sonunda bitiririz diye planlıyoruz. Gelecek hafta bununla ilgili daha net bir tablo çıkar. Planlama normal lig formatı üzerine. İstanbul veya Antalya diye bir planımız olmadı. Tabii şartlar bunu gerektirirse açık kapı bırakmakta fayda var. TFF olarak böyle bir planlama hiç yapmadık. Seyircisiz oynama durumu kesin" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullanmıştı.

"UEFA'NIN ÜZERİNDE DURDUĞU İKİ SEÇENEK VAR"

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili planlarını aktaran Yardımcı, şöyle konuştu: "UEFA, Avrupa'da normalleşmenin hissedildiğini düşünüyor. UEFA da özellikle büyük liglerin, Haziran başında, hatta Almanya daha erken de olabilir, oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve Temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması. İkinci alternatif ise UEFA, Haziran ve Temmuz'da yerel ligleri bitirip, ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek. Bu durumda gelecek sezonki Avrupa maçlarının başlaması da ekim ayına sarkıyor. 20 Ekim gibi düşünülüyor."

"HAZİRAN ORTASINDA LİGLERİ BAŞLATIRSAK, MAYIS ORTASINDA KULÜPLERİN ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI LAZIM"

Kulüpleri, şu anda yurt dışında bulunan yabancı oyuncularını Türkiye'ye getirmek ve Mayıs ortasında çalışmalara hazır olmaları konusunda uyaran Servet Yardımcı, "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkan kendisi bahsetti, Sörloth gelmiş. 15 günlük karantina süreci içerisinde. Tüm kulüplerin futbolcularını çağırması lazım. Haziran ortasında ligleri başlatırsak, Mayıs ortasında çalışmaların başlaması lazım. Her takım dışarıdan futbolcularını getirtip, 15 günlük karantina sürecini tamamlamak istiyordur. Futbolcuların test edilmesi, oturma düzeni, sahada kaç kişi olacak, futbolcuların soyunma odasındaki hijyenik durumları nasıl olacak, bunların hepsinin kriterleri belirleniyor, TFF Sağlık Kurulu çalışıyor. Gelecek hafta UEFA'nın da protokolleri açıklanır" açıklamasını yaptı.

"HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA HAFTA SONU OYNAYARAK LİGİMİZİ BİTİREBİLİYORUZ"

Haziran ortasında liglerin başlaması halinde eski format ile Temmuz sonuna kadar ligleri bitirebileceklerini vurgulayan Yardımcı, "UEFA, Temmuz sonu itibarıyla liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ediyor ki ağustosu kendileri kullansın. Bizim kupa dahil 10 maç gününe ihtiyacımız var. Haziran ve Temmuz aylarında hafta sonu oynayarak ligimizi bitirebiliyoruz. Arada birkaç hafta içi kullanabiliriz ama o da şartlara göre belirlenir" ifadelerini kullandı.

"HAZİRAN AYININ ORTASI, TÜM LİGLER İÇİN GEÇERLİ"

Sadece Süper Lig'in değil, Türkiye'deki tüm profesyonel futbol liglerinin Haziran ortasında başlamasını planladıklarının altını çizen Yardımcı, "Tüm liglerin Haziran ayının ortasında başlamasını planlıyoruz. Hiçbir değişiklik düşünülmüyor, tüm ligler kendi formatında oynanacak. İnşallah bir şekilde bu sezonu bitirip yeni sezona da daha iyi başlarız" dedi.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray-Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu!
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haber
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haber
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haber
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haber
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Semih Yalçın Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Acun Ilıcalı Muazzez Abacı
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Lionel Messi Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Futbolcu Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig başlayacak mı? Maçlar ne zaman başlayacak? Süper lig fikstürü ve Süper Lig puan durumu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:08:01. #1.15#
title