Süper Lig ne zaman başlayacak? Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi?
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Nihat Özdemir, Sağlık, Güncel

Süper Lig ne zaman başlayacak? Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi?

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig maçları bir süre ertelenmişti. Vatandaşlar Süper Lig2in akıbet hakkında merak dolu sorular sorarken Süper Lig ne zaman başlayacak? Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

27.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:33
Süper Lig ne zaman başlayacak? Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi?

Yüzbinlerce insana bulaşan koronavirüs on binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Sosyal hayatı da durma noktasına getire koronavirüs nedeniyle Süper Lig maçları da ertelenmişti. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili olarak "Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış" ifadelerini kullandı.

PLAY OFF OYNANACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in geleceği hakkında yapılan spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi. Ümitlerinin ve hayallerinin Türkiye'nin iyi olması ve Süper Lig'in oynanması şeklinde olduğunu belirten Özdemir, "Türkiye'deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye'deki şartların iyi olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

SÜPER LİG İPTAL EDİLECEK Mİ?

Başkan Nihat Özdemir, bazı yöneticilerin ligin geleceğine dair yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu da belirterek, "Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan'ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip, bunun üzerinden toplumu gerecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur" şeklinde konuştu.

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