Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak? TFF Başkanı Açıkladı
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Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak? TFF Başkanı Açıkladı

Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak? TFF Başkanı Açıkladı
06.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:44

Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar oynanacak mı, oynanacaksa ne zaman başlayacak? Futbol severlerin yanıtını merakla beklediği sorular nihayet resmi ağızdan yanıtlandı.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar oynanacak mı, oynanacaksa ne zaman başlayacak? Futbol severlerin yanıtını merakla beklediği sorular nihayet resmi ağızdan yanıtlandı. TFF Başkanı süper ligin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını yüzünden ara verilen süper ligin başlama tarihini açıkladı. Futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıklayan Nihat Özdemir, "Devletimizin desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bugüne kadar bir hafta seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak. Yedi hafta sonu bir hafta içi maç oynayarak 26 Temmuz'da bitirmek ana hedefimiz" dedi.

Süper Lig Kalan Maçlar: 2019-2020 Süper Lig Fikstür

Haziran'da başlayacağı netlik kazanan Süper Lig'in fikstürü de futbol severler tarafından merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların (Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe) kalan maçları şöyle:

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

GALATASARAY

SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray -Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

Sivasspor-Denizlispor

Konyaspor-Sivasspor

Sivasspor-Kayserispor

Kasımpaşa-Sivasspor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Sivasspor

Sivasspor-Gençlerbirliği

Göztepe-Sivasspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

Süper Lig başlama tarihinin açıklanmasından önce TFF Başkanı ile görüşen Sağlık Bakanı Koca, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." demişti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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