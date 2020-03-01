Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.
18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.
40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk x, Mehmet Salih Mazlum x, Deniz Caner Özaral x
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Cebrail Karayel xx, Lukasik xx, Stanojevic x, Saba xx, Rodrigues xx, Michalak xx (Faty dk. 41 x), Orgill xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay, Orkan Çınar, İlhan Parlak, Rivas
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Fernando xx, Yatabare xx
Yedekler: Muhammet Caner Tuncer, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Ziya Erdal, Papp, Claudemir, Cofie, Derlek, Yasin Öztekin, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 36) (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Kaynak: İHA