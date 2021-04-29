Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ankaragücü defansının arkasına atılan uzun topla buluşan Maxim'in kaleci Korcan'la karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top sol taraftan auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou'nun şutu az farkla dışarıya çıktı.

70. dakikada Emre Güral'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper'in şutu kaleyi paralel geçerek auta gitti.

77. dakikada Kitsiou ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı çıktı.

84. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Korcan'ın hatasında sol tarafta topla buluşan Kenan'ın pasında Alexandre topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Yusuf Bozdoğan xx, Deniz Caner Özaral xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, İbrahim Akdağ xx (Diousse dk. 63 xx), Lukasik xx (Orkan Çınar dk. 88 ?), Pinto xx, Alper Potuk xx, Endri Çekici xx (Şahverdi Çetin dk. 88 ?), Embiya Ayyıldız xx (Emre Güral dk. 56 xx)

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Erdi Dikmen, Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Voca

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski xx, Djilobodji xx, Miranda xx, Alin Toşca xx, Mirallas xx (Jefferson dk. 65, xx), Vetrih xx (Osama Rashid dk. 24 xx), Maxim xx (Alexandre dk. 46 xx), Güray Vural xx, Muhammet Demir xx (Kenan Özer dk. 65 xx), Dicko xx (Furkan Soyalp dk. 87 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Ricardo Pinto

Gol: Alexandre (dk. 84) (Gaziantep FK.)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Ankaragücü), Olkowski, Osama Rashid, Alexandre, Djilobodji (Gaziantep FK) - ANKARA

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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