Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic'in şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
75. dakikada Caiçara'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
87. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia'nın ceza sahası içine açtığı ortada Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xxx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Azubuike dk. 83 ?), İrfan Can xxxx, Visca xxx, Aleksic xxx (Arda dk. 87 ?), Gulbrandsen x (Elia dk. 70 x), Crivelli xxx
Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Uğur, Robinho, Gökhan
Teknik Sorumlu: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Morozyuk x, Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Melnjak xx, Vetrih x (Barış dk. 82 ?), Attamah x, de Pauw x (Sasse dk. 46 xx), Boldrin xx, Samudio xx, Scepovic xx(Oğulcan dk. 46 xx)
Yedekler: Tarık, Abdullah, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Aleksic (dk. 19 ve 75), Guldbrandsen (dk. 33), Crivelli (dk. 87), İrfan Can (dk. 90) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Melnjak, Sasse (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL