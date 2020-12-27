Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasından Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Chadli'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertuğrul kolay bir şekilde kontrol etti.

65. dakikada Crivelli'inin indiği topu alan Visca, ara pasında Chadli'yi gördü. Chadli'nin çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu çeldi.

66. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Cemali'nin ortasında Crivelli vurdu, topu Ertuğrul çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

71. dakikada Hadadi'nin ortasında Koita'nın topu önce kontrol edip ardından yaptığı sert vuruşta top kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

72. dakikada Edin Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği mükemmel şutta top üst direkten döndü.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un da müdahalesiyle direğe çarpıp kornere gitti.

85. dakikada Hajradinovic pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic, Kerim ve Mehmet Topal'ın arasından şık bir çalımla kaleye yüzünü döndü ve yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

89. dakikada Hajrandinovic'in pasında sol çaprazda ceza alanı içine giren Hadadi'nin şutunu kaleci Volkan ayaklarıyla eldi.

90+2. dakikada Crivelli'nin şutunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu sağ çaprazda Visca tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-2

90+5. dakikada Hadergjonaj'ın pasında Koita'nın ceza sahası içinde çektiği şutta kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Abay xx, Erdem Bayık xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Rafael xx (Kerim Frei dk. 62 x), Skrtel xx (Mehmet Topal dk. 51 xx), Epureanu xx (Deniz Türüç dk. 73 x), Cemali Sertel xxx, Aleksic xxx, Mahmut Tekdemir xx (Crivelli dk. 46 x), Visca xxx, Chadli xxx, Giuliano x (Berkay Özcan dk. 62 x), Gulbrandsen x

Yedekler: Ahmet Said, Uğur Uçar, Hasan Ali, Ponck, Azubuike

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Tırpan xxx, Hadergjonaj xxx, Tomas Brecka xxx, Haddadi xxx, Sadiku xx, Aytaç Kara x, Anıl Koç xx (Kevin Varga dk. 59 xx), Yusuf Erdoğan xxx (Koita dk. 68 xx), Hajrandinovic xxx, Armin Hodzic xx (Ahmet Oğuz dk. 90+3 ?)

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Doğucan, Evren Eren, Yasin Dülger, Alan, Hasan Emre

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Chadli (dk. 27), Visca (dk. 90+2) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46), Hodzic (dk. 85)(Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk. 42) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Rafael (Başakşehir), Ertuğrul, Tırpan (Kasımpaşa)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı