Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
07.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:25

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada sol kanattan Aleksic'in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti

52. dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.

52. dakikada sağ kanattan Sacko'nun yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rodallega'nın dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

57. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren İrfan'ın yerden yaptığı ortada Demba Ba bekletmeden vuruşunu yaptı. Denizlispor savunmasına çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

65. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

76. dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'a danışarak penaltı noktasını işaret etti.

78. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'ın sağından ağlara gitti. 2-0

84. dakikada Rodallega'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Ponck xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx (Robinho dk. 85 ?), İrfan Can xx (Mahmut dk. 80 ?), Visca xxx (Guldbrandsen dk. 90 ?), Aleksic xx (Berkay dk. 80 ?), Crivelli xxx (Elia dk. 80 ?), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Muhammet Arslantaş, Aziz, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Tolgahan xx, Zeki xx, Oğuz Yılmaz xx, Bergdich xx, Sackey xx (Estupinan dk. 74 x), Recep Niyaz xx (Özgür Çek dk. 68 x), Murawski xx, Sacko xx, Aissati xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Sedat Şahintürk, Onazi, Alihan Kalkan, Olcay

Teknik Sorumlu: Levent Kartop

Goller: Crivelli (dk. 65), Visca (dk. 78 pen.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Clichy, Ponck, Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) Bergdich (Denizlispor)

(İHA)

Kaynak: İHA

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