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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

01.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:51
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol , evinde karşılaştığı 'u 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada İrfan'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


60. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


63. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy'nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Metin xx


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Behich x (Kerim dk. 58 xx), Epureanu xx, Ponck xx, Clichy xxx, İrfan Can Kahveci xx, Mehmet Topal xx, Elia xxx (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan x (Aleksic dk. 46 xxx), Visca xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celutska xx, Diego xx, Tarık Çamdal xx, Charles xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx (Leschuk dk. 66 xx), Doğukan Sinik xx, Aatif x (Fredy dk. 78 ?), Mukairu x


Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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