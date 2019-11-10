Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

10.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:09
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol evinde MKE 'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.


10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


31. dakikada ceza sahası içinde topa yükselen Orgill'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


33. dakikada Orgill ile duvar pası yapan İlhan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Mert kornere çeldi.


Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Savranlar xx, Bilal Gölen xx


Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Visca xxx, Berkay xx, Gulbrandsen xx, Crivelli xxx


Yedekler: Volkan, Arda, Elia, Demba Ba, Mahmut, Aziz, Vieira, Uğur, Robinho, Gökhan


Teknik Direktör: Okan Buruk


MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Sak x, Moke xx, Faty xx, Sedat xx, Aydın xx, İlhan xx, Orgill xx


Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Canteros, Mahmut, Cebrail, Ahmet Can, Hasan, Alper, Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Gol: Crivelli (dk. 10) (Başakşehir)


Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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