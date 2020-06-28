HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
28.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:20

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

51. dakikada sol kanatta Clichy'nin açtığı ortada topa gelişine vuran Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sağ tarafta verdiği pasta Linnes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin vuruşunda top Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın zayıf vuruşunda meşin yuvarlak tekrar Crivelli'nin önünde kalırken savunma meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Emre Akbaba meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Onyekuru'nun şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın yerden şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 89 ?), Mahmut xx (Mehmet Topal dk. 83 ?), Visca xxx, Aleksic xxx (Berkay dk. 83 ?), Robinho xx (Demba Ba dk. 46 xx), Crivelli xx (Guldbrandsen dk. 89 ?)

Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Elia

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Okan xx, Linnes xx (Şener dk. 79 x), Lemina xx (Emin dk. 53 xx), Donk xxx, Saracchi xx, Seri xx, Ömer xx (Taylan dk. 79 xx), Emre Akbaba xxx, Belhanda xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx

Yedekler: Berk, Selçuk, Jimmy Durmaz, Yunus, Sekidika

Teknik Sorumlu: Fatih Terim

Goller: Aleksic (dk. 51) (Başakşehir), Emre (dk. 68) (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Visca (dk. 85) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut, İrfan, Crivelli, Gulbrandsen (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Spor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Spor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Spor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Spor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Spor
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Spor
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Muğla Yangın Hindistan
Şu an buradasınız: Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 23:29:07. #1.14#
title