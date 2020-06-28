Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
51. dakikada sol kanatta Clichy'nin açtığı ortada topa gelişine vuran Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sağ tarafta verdiği pasta Linnes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Crivelli'nin vuruşunda top Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın zayıf vuruşunda meşin yuvarlak tekrar Crivelli'nin önünde kalırken savunma meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı.
68. dakikada sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Emre Akbaba meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1
84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Onyekuru'nun şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın yerden şutunu kaleci Okan kornere çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xxx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 89 ?), Mahmut xx (Mehmet Topal dk. 83 ?), Visca xxx, Aleksic xxx (Berkay dk. 83 ?), Robinho xx (Demba Ba dk. 46 xx), Crivelli xx (Guldbrandsen dk. 89 ?)
Yedekler: Volkan, Aziz, Uğur, Emre, Elia
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Okan xx, Linnes xx (Şener dk. 79 x), Lemina xx (Emin dk. 53 xx), Donk xxx, Saracchi xx, Seri xx, Ömer xx (Taylan dk. 79 xx), Emre Akbaba xxx, Belhanda xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx
Yedekler: Berk, Selçuk, Jimmy Durmaz, Yunus, Sekidika
Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Aleksic (dk. 51) (Başakşehir), Emre (dk. 68) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Visca (dk. 85) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Saracchi (Galatasaray), Aleksic, Mahmut, İrfan, Crivelli, Gulbrandsen (Başakşehir) - İSTANBUL
Kaynak: İHA