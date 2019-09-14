Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Crivelli'nin pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan oyun alanına geri döndü.
26. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
27. dakikada Mahmut'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü.
39. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Hakan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler xx,Erdinç Sezertam xx, İbrahim Bozbey xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut xx, Visca xx, Robinho xx, Aleksic xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan Babacan, Guldbrandsen, Arda, Ba, Aziz Eraltay, Ponck, Kerim, Uğur, Azubuike, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx, Erdoğan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Andrade, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Volkan Eğri
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Yatabare (dk. 39) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Mahmut (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL