Haberler » Spor » Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

14.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:58
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol , 'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Mahmut'un orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topu kontrol eden Crivelli'nin vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.


14. dakikada Lens'in geriye çevirmeye çalıştığı topu kapan Elia ceza sahası içinde Karius ile karşı karşıya kaldı. Elia'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius oyun alanı içine çeldi.


39. dakikada Lens'in sağ kanattan arka direğe açtığı ortada N'Koudou topu kafayla Diaby'e indirdi. Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Süleyman Özay xx


Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx, Visca xx, Demba Ba xxx, Elia xx, Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk


Beşiktaş: Karius xxx, Lens xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Boateng xx, N'Koudou xx, Burak xx


Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kartlar: Boateng (Beşiktaş), Crivelli, Mahmut (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler