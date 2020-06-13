Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
13.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:46

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Edin Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.

20. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı.

STAT: BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Martin Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Enzo Crivelli xx, Daniel Aleksic xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponk, Berkay Özcan, Azubuike, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Gulbrandsen, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx, Salih Uçan xx, Ceyhun Gürselam xx, Efecan Karaca xx, Junior Fernandes xx, Anastasios Bakasetas xx, Papiss Cisse xx

Yedekler: Eray, Kaan, Lokman, Welinton, Baiano, Umut, Onur, Emircan, Mustafa Pektemek, Erdinç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Ceyhun, Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

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