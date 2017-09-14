Süper Lig Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Süper Lig Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar