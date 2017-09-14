Süper Lig Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar