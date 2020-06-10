Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.
10.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:12
Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.
Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.
Kaynak: AA