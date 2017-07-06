Süper Lig Maçları Bu Ülkede Canlı Yayınlanacak!
Gelecek sezon öncesi Fransa Ligi'nde oynayan birçok yıldızın Spor Toto Süper Lig'e ekiplerine imza atması Avrupa'da da ses getirdi.
Gelecek sezon öncesi Fransa Ligi'nde oynayan birçok yıldızın Spor Toto Süper Lig'e ekiplerine imza atması Avrupa'da da ses getirdi.
Fenerbahçe'nin Lyon'dan Valbeuena, Monaco'dan Dirar; Galatasaray'ın da Lyon ve Marsilya formaları giyen Bafetimbi Gomis ile Montpellier ile Nice'de oynayan Younes Belhanda'yı kadrosuna katması Süper Lig'in de marka değerini artırdı.
beIN Sports Fransa, 2017-18 sezonundan itibaren Süper Lig maçlarını yayınlanacak.
Fransa'da her hafta Türkiye Ligi'nden 4 karşılaşma naklen ekranlara gelecek.
Bu gelişme ile Süper Lig, ilk kez ülke sınırları dışında canlı olarak izlenecek.
Kaynak: Sporvadisi.com