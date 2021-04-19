Süper Lig lideri Beşiktaş, Sivas'a geldi
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Süper Lig lideri Beşiktaş, Sivas'a geldi

Süper Lig lideri Beşiktaş, Sivas'a geldi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, Sivas'a ulaştı.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, Sivas'a ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar çiçeklere karşıladı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçen kafile burada da tezahüratlarla karşılandı.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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