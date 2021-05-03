Süper Lig: Konyaspor: 5 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: Konyaspor: 5 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Konyaspor: 5 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Süper Lig'in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka Konyaspor'un 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kaleci Viviano'dan döndü. Cikalleshi dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

64. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Bytyqi düzgün bir vuruşla kaleci Viviano'yu mağlup etmeyi başardı. 3-1

76. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Shengelia'nın dar açıdan çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

85. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topla orta sahayı kat eden Abdülkerim'in pasında Cikalleshi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 4-1

89. dakikada sol kanattan topu içeriye çeviren Guilherme'nin pasında kale önündeki Daci düzgün bir vuruş yapamadı ve top direğin yanından dışarıya çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic'in ceza sahasına gönderdiği topta Shengelia kaleciyi çalımladı ve fileleri havalandırdı. 5-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Barış dk. 66 xx), Ahmet xxx, Abdülkerim xxx (Adil dk. 88 ?), Guilherme xxx, Amir Hadziahmetovic xx, Jevtovic xx (Diomande dk. 83 ?), Sekidika x (Shengelia dk. 66 xxx ), Rahmanovic xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi xxx (Daci dk. 88 ?)

Yedekler: Eray, Volkan, Oğuz Kağan, Miya, Musa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano x, Serhat x (Egemen dk. 82 ?), Fatih x, Zukanovic xx, Balkovec x (Koray dk. 70 x), Biglia xx (Mevlüt dk. 82 ?), Ndao x, Efe x (Castro dk. 61 x), Aksel x, Lens xx (Salibur dk. 70 x), Borini x

Yedekler: Yavuz, Campi, Bora, Ömer Faruk, Ali Rıza

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Ahmet (dk. 33), Cikalleshi (dk. 61 ve 85), Bytyqi (dk 64), Shengelia (dk. 90+3) (Konyaspor), Lens (dk. 30) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Amir Hadziahmetovic, Abdülkerim (Konyaspor) Lens, Ndao, Fatih, Serhat (Fatih Karagümrük) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hüseyin Göçek Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: Konyaspor: 5 Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:16:47. #1.15#

title