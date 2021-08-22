Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i ağırladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında çaprazdan ceza sahasına giren Çekiçi uzak köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada sol kanattan ceza alanına giren M'Poku rakibini çalımlayıp dar açıdan vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

63. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

66. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Tolga'nın şutu az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Serdar dk. 79 xx), Amir xx, M'Poku xx (Rahmanovic dk. 67 xx), Çekiçi xxx (Oğulcan dk. 90+2 ?), Cikalleshi xxx, Bytyqi xx (Adil dk. 90+2 ?)

Yedekler: Eray, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Ahmed dk. 84 ?), Duarte x, Ravil xx, Lucas Lima x, Ndayishimiye xxx (Berkay dk. 64 xx), Tolga xxx, Deniz xx (Ömer Ali dk. 64 xx), Zulj xx, Aleksic x (Visca dk. 64 xx), Gulbrandsen xx (Muhammet Demir dk. 74 xx)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Mahmut, Ponck, Emre, Atabey

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ndayishimiye (dk. 45+1) (Başakşehir), Çekiçi (dk. 51), Cikalleshi (dk. 87) (Konyaspor)

Sarı kart: Cikalleshi (Konyaspor) - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Konyaspor: 2 Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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