Süper Lig: Konyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Konyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Konyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamsik'in yerden ceza sahasına gönderdiği topu Cornelius düzgün bir vuruşla filelere yolladı. 0-1

7. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

8. dakikada Trabzonsporlu Hugo, Skubic'e yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler'in direkt gösterdiği kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

20. dakikada Skubic'in pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Serdar'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topu Çekiçi voleyle ağlarla buluşturdu. 1-1

32. dakikada sol kanattan Çekiçi'nin ceza alanına gönderdiği topa Skubic kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

41. dakikada Hadziahmetovi'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

45+1. dakikada Serdar'ın ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hali Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Çekiçi xx, Serdar xxx, Cikalleshi xx, Bytyqi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ie xx, Hugo ?, İsmail xx, Berat xx, Hamsik xx, Abdülkadir x, Bakasetas xx, Nwakaeme x, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Djaniny, Denswil, Gervinho, Yunus, Murat, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 1) (Trabzonspor), Çekiçi (dk. 20) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Hugo (dk. 8) (Trabzonspor) - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

 Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler

Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler

 Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Buray Oğuzhan Koç
Spor Marcao Balotelli Lionel Messi Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Konyaspor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 19:04:44. #1.11#