Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 30. hafta maçında, Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 30. hafta maçında, Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Jonsson'un pasıyla Bajic savunmanın arkasına sarkarak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, fakat açıyı kapatan kaleci Tarık gole izin vermedi.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Alper'in altıpasa gönderdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan döndü.
49. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Boldrin, şut açısını bulup vuruşunu yaptı ancak kaleci Ertuğrul topu çeldi.
87. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Thuram, dönerek yaptığı vuruşu üstten auta gitti.
90. dakikada Miya ceza sahası dışından ayak içiyle uzak direğe vuruş yaptı. Tarık soluna iyi uzanıp gole engel oldu.
90+4. dakikada sol kanatta hareketlenen Ömer Ali içeriye çevirdiği top Talbi'nin eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Miya, kaleciyi ters köşeye yatırıp topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bıyık xx
Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur xx, Anicic xxx, Alper xx, Jevtovic xx (Daci dk. 77 ?), Jonsson xx, Shengelia xx (Miya dk. 57 xx), Milosevic xx, Ömer Ali xx, Bajic xx (Thuram dk. 85 ?)
Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Tunay xx (Oğuz Kaan dk. 45+2 xx), Abdullah xx (Burak dk. 90+3 ?), Vetrih xx (Harmash dk. 84 ?), Samudio xx, Boldrin xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Sasse, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Miya (dk. 90+5 pen.) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Jonsson, Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Talbi, Boldrin (Çaykur Rizespor)
(İHA)
Kaynak: İHA