Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

21.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:56
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

70. dakikada Alanyaspor'un kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih geçti. Doğrudan kaleye sert vuran Salih'in şutu direkten döndü.

73. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında top, ceza alanı kale önünde Sekidika'nın önünde kaldı. Sekidika vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.

88. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marafona'yı geçmeyi başaramadı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Diomande xx (Oğuz Kağan dk. 75 x), Amir xxx, Sekidika xx (Adil dk. 86 ?), Rahmanovic x (Milosevic dk. 59 x), Bütüçi xx (Kravets dk. 75 x), Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Shengelia, Miya, Doğan Can, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xxx, Caulker xx, Tzavellas xxx (Davidson dk. 79 x), Moubandje xx, Siopis xx (Ceyhun dk. 79 x), Berkan xx, Juanfran xx, Salih xx, Umut xx (Mustafa dk. 63 x), Bareiro x (Hasan Hüseyin dk. 86 ?)

Yedekler: Serkan, Alpay, Efkan, Tayfur, Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Cikalleshi (dk. 13) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Diomande, Rahmanovic, Adil (Konyaspor), Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Alanyaspor) - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: Konyaspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:02:31. #1.14#
title