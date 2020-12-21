Süper Lig: Konyaspor: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Konyaspor: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

21.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:09
Süper Lig: Konyaspor: 0 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u konuk etti. Müsabaka Sivassspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan'ın pasını ceza sahasında bekletmeden kaleye yollayan Fajr fileleri havalandırdı. 0-1

64. dakikada Amir kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Samassa topu üstten kornere çeldi.

80. dakikada Sivasspor'un kontratağında Yasin'in pasında Yatabare sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

84. dakikada Konyaspor Guilherme ile sağdan korner kullandı. Açılan ortaya Milosevic kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Uğur xx (Adil dk. 82 '), Abdulkerim xx, Guilherme xx, Amir xx, Oğuz Kağan xx (Daci dk. 83 '), Milosevic xx, Ömer Ali xx, Miya ' (Alper dk. 7 x) (Shengelia dk. 58 x)

Yedekler: Eray, Ali, Emre, Ahmet Karademir, Şener, İzzet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Robin xx, Uğur xx, Claudemir xx, Erdoğan xxx (Yasin dk. 76 xx), Hakan xx, Fajr xxx (Felix dk. 90+5 ?), Gradel xx (Ziya dk. 89 ?), Kayode xx (Yatabare dk. 76 xx)

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Kubilay, Barış, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Fajr (dk. 60) (Sivasspor)

Sarı kart: Fajr (Sivasspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:09:59. #1.15#
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