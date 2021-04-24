Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, Amir taşıdığı topa ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak kaleci Munir topu kontrol etti.

19. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Amir'in şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Konyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

39. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Billong'un ters vuruşunda top direğin yanından az farkla kornere çıktı.

45. dakikada Popov'un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Akintola vurdu, kaleci Sehic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topa Boupendza'nın penaltı noktasındaki vuruşunda Sehic yine başarılı oldu. Devamında kale önünde kalan topa Kamara vurdu, kaleci Sehic üçüncü kurtarışını yaparak gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Kısal xx, Bahtiyar Birinci xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Amir xx, Sekidika xx, Rahmanovic xx, Jevtovic xx, Bütüçi xx, Cikalleshi x

Yedekler: Erten, Adil, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Kravets, Barış, Diomande, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xxx, Popov xxx, Billong xx, Pablo xxx, Katranis xx, Sackey xx, Riberio xx, Akintola x, Aabid xx, Kamara xx, Boupendza xx

Yedekler: Akın, Burak, Kone, Mesut, Muhammed, Abdurrahman, Traore, Akomadi, Yusuf, Ekrem

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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