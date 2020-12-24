İlk yarıda tek gol var
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İlk yarıda tek gol var

24.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:41
İlk yarıda tek gol var

Süper Lig'in 14. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

7. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

38. dakikada ceza sahası içinden Skubic'in yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası çizgisi önünde sağ çaprazda topu önünde bulan Sapunaru'nun sert vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı köşeden güçlükle çıkardı.

45. dakikada Lennon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Jevtovic'in rakibine yaptığı hareket sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Henrique'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Hes Kablo Kayserispor: İsmail xx, Lopes x, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Behich x, Kvrzich x, Attamah x, Lennon xx, Campanharo xx, Henrique xxx, Kanga x

Yedekler: Doğan, Oğuzhan, Fernandes, Emre Demir, İlhan Depe, Ackah, Muğdat, Nurettin, İlhan Parlak, Alibec

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Ahmet Çalık x, Abdülkerim xx, Guilherme x, Milosevic xx, Hadziahmetovic x, Jevtovic xx, Shengelia xx, Daci x

Yedekler: Eray, Erten, Uğur, Oğuz Kağan, Ali, Abdulsamet, Emre, Şener, İzzet, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı Kartlar: Ahmet Çalık, Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor)

Goller: Henrique (dk. 45 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)

(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)

İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
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