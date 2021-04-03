Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Soner'in pasıyla topla buluşan Jahovic'in, ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

58. dakikada Kvrzic'in ceza sahasına ortasında İlhan arka direkte topu müsait durumdaki Muğdat'a indirdi. Muğdat'tan önce Göztepe savunmasında Atınç'ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

71. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen İlhan'ın sert şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.

81. dakikada Kvrzic'in müsait pozisyondaki Henrique'ye pasında Gassama son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx (Ramazan dk. 85 ?), Uğur xx, Kolovetsios xx, Aziz x, Lennon xx, Attamah x (Luckassen dk. 85 ?), Avramovski x, Henrique xx, Muğdat x (Emre Demir dk. 73 x), İlhan xxx

Yedekler: Lung, Paz, Nurettin, Sapunaru, Melih, Yasir, Muhar

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can xx, Gassama xx, Alparslan x, Atınç xx, Berkan xx, Halil xx, Diabate xx (Kubilay dk. 87 ?), Esiti x (Titi dk. 90 ?), Soner x (Zulj dk. 90?), Ndiaye xx (İdeye dk. 87 ?), Jahovic xx (Tripic dk. 79 x)

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Burekovic, Murat, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: İlhan (dk. 26) (Kayserispor), Jahovic (dk. 48) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Muğdat (Hes Kablo Kayserispor), Diabate (Göztepe) - KAYSERİ

Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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