Süper Lig: Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

02.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:29

Kayserispor Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Mensah soldan ortasını yaptı. Ön direkte Artem'i geçen top Mesanovic'in dizine çarparak direğin yanından auta gitti.



63. dakikada ceza yayı üzerinden Soner kaleye şutunu attı. Kaleci Lung soluna uzanarak topun hakimi oldu.



70. dakikada Pedro Henrique'nin ara pasında Emre Taşdemir solda topla buluştu. Emre'nin yerden ortasında ön direkte Artem Kravets topla buluşup kaleye şutunu attı. Kaleci Beto'dan dönen topu önünde bulan Mesanovic sert bir vuruşla kaleci Beto'nun üzerinden topu ağlara gönderdi 1-0



84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Zoran, sol kanattaki Emre'ye uzun bir pas çıkardı. Emre koşu halindeki Mensah'ın önüne topu bıraktı. Mensah, topla birlikte Göztepe kalesine yaklaştı ve ceza alanına girince vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta gitti.



87. dakikada Napoleoni ortasını yaptı. Ön direkte Zlatko Tripic kafayı vurdu. Kaleci Lung üzerine gelen topun hakimi oldu.



Stat: Kadir Has



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx



Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung xx, Zoran Kvrzic x, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xxx, Dja Djedje xx (Aksel Aktaş dk. 88 ?), Bernard Mensah xx, Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique xx (Ben Rienstra dk. 83 x), Artem Kravets x, Muris Mesanovic xx (Mario Situm dk. 79 x)



Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Emre Demir



Teknik Direktör: Robert Prosinecki



Göztepe: Antonio Beto xx, Cristian Titi xx, Alpaslan Öztürk x (Celso Borges dk. 21 x), Lamine Gassama xx, Berkan Emir xx, Halil Akbunar x, Andre Castro xx (Zlatko Tripic dk. 78 x), Serdar Gürler xx, Soner Aydoğdu x, Cameron Jerome x (Kamil Wilczek dk. 55 x), Stefano Napoleoni x



Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Deniz Kadah



Teknik Direktör: İlhan Palut



Gol: Muris Mesanovic (dk. 70) (H.K. Kayserispor)



Sarı Kartlar: Artem Kravets, Diego Angelo, Pedro Henrique, Aksel Aktaş (H.K. Kayserispor) Serdar Gürler (Göztepe) - KAYSERİ

Kaynak: İHA