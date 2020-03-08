SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Spor
Yusuf Erdoğan, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

08.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:36
Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Mesanovic'in pasında yay üzerinde topla vuruşan Mensah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1


76. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.


84. dakikada Haddadi'nin pasında Aytaç, ceza alanı içinde önce topu düzeltti. Ardından yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 4-1


87. dakikada Ramazan Köse'nin uzun pasını alan Yusuf Erdoğan, ceza alanı içine sarktı ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Florent Hadergjonaj xx, Yassine Meriah xx, Sarlija xxx, Oussama Haddadi xxx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xxx, Mame Thiam xxx (Tarkan Serbest dk. 67 x), Ndongala xxx (Yusuf Erdoğan dk. 74 xx), Hajradinovic xx, Koita xxx (Gohou dk. 86 ?)


Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Fernandes, Doğucan, Anıl Koç, İlhan Depe, Quaresma


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Zoran Kvrzic x, Sapunaru x, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xx, Djedje x (Aksel Aktaş dk. 85 ?), Gustavo Campanharo x, Mesanovic x, Pedro Henrique x, Bernard Mensah xx, Kravets x (Situm dk. 71 x)


Yedekler: İsmail Çiper, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre Demir, Enver Cenk Şahin


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Koita (dk. 6), Sarlija (dk. 11), Ndongala (dk.30), Aytaç (dk. 84), Yusuf Erdoğan (dk. 87) (Kasımpaşa), Mensah (dk. 59) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Aytaç Kara, Tirpan, Meriah (Kasımpaşa) Campanharo, Mensah, Sapunaru, Aksel (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Spor
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Spor
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Spor
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Arda Kardeşler Mehmet Kasapoğlu Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:59:38. #1.14#