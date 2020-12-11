Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Denizlispor: 2 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

11.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:05
Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Varga'nın ceza yayı üzerinden verdiği ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında Hodzic'in sert vuruşunda top kaleci Ramazan'dan oyun alanına döndü.

51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan yaptığı plase vuruş kaleci Cenk Gönen'den döndü. Meşin yuvarlağı kalenin hafif sağında önünde bulan Varga müsait pozisyonda farkı 2'ye çıkaran golü attı. 3-1

78. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Recep Niyaz'ın ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.

90+1. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Tırpan, altıpasta topa elle müdahale edince hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Rodellaga, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Tomas Brecka xx, Tarkan Serbest xx, Yusuf Erdoğan xxx, Mickael Tırpan xx, Loret Sadiku xx, Kevin Varga xx, Haris Hajradinovic xx, Armin Hodzic xx (Anıl Koç dk. 72 x), Bangali Koita xxx (Alan Carius dk. 86 ?)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Doğucan Haspolat, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Berat Kalkan, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Cenk Gönen xx, Özer Özdemir xx, Mustafa Yumlu xx, Zakarya Berdgich xx, Radoslaw Murawski xx (Muris Mesanovic dk. 56 x), Marvin Bakalorz xx (Muhammet Özkal dk. 85 ?), Hadi Sacko xx (Federico Varela dk. 70 x), Recep Niyaz xx, Angelo Sagal xx, Hugo Rodellaga xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Mert Sarıkuş, Ismail Aissati, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Kenan Atik

Goller: Koita (dk. 36 ve 42), Varga (dk. 51) (Kasımpaşa), Recep Niyaz (dk. 39), Rodallega (dk. 90+2 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Feyzi Yıldırım, Koita (Kasımpaşa), Bakalorz, Mustafa Yumlu (Denizlispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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