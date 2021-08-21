Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 4'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Douglas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sergio'nun ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeriye yaptığı ortada Diabate kale ağzında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

80. dakikada Umut'un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta baraja çarpan top az farkla kornere çıktı.

88. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Umut'un dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Umut Bozok, ceza sahasına girer girmez kayarak yaptığı vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Karabalcık xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xxx, Bruma xx, Tarkan xxx, Mortadha xx (Evren dk. 67 xx), Sadiku xx, Eysseric xxx (Travnik dk. 61 xx), Yusuf xxx (Ahmet dk. 61 x), Hajradinovic xxx, Varga xx, Jörgensen xxx (Umut Bozok dk. 75 x)

Yedekler: Erdem, Brecka, Mehmet Feyzi, Doğucan, Yasin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

GZT Giresunspor: Okan x, Zeki x, Douglas x, Perez x, Emre xx, Palupessy x, Diabate xx (Umut Nayir dk. 66 x), Flavio x, Traore x (Sankhare dk. 46 x), Sergio xx, Balde x (Doukara dk. 66 x)

Yedekler: Onurcan, M.Diarra, Arda, Hayrullah, Erol Can, Sergen, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Jörgensen (dk. 14), Umut Bozok (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Mortadha, Varga, Hajradinovic (Kasımpaşa), Diabate, Flavio, Sankhare (Giresunspor) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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